Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Bossard-Investmentbeispiel 20.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bossard-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bossard-Aktie bei 130,10 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,769 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202,92 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 19.10.2026 auf 264,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 202,92 CHF, was einer positiven Performance von 102,92 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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