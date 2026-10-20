Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investmentbeispiel
|
20.10.2026 10:03:36
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Bossard-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bossard-Aktie bei 130,10 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,769 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 202,92 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 19.10.2026 auf 264,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 202,92 CHF, was einer positiven Performance von 102,92 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AG
|
20.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|Umsatz im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
|
14.10.26
|Sales for the third quarter 2026 (EQS Group)
|
13.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.09.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.09.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
|283,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.