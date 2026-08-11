Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Bossard-Investment 11.08.2026 10:04:10

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2023 wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 202,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bossard-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,505 Bossard-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 336,63 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 10.08.2026 auf 229,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 13,37 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Bossard einen Börsenwert von 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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