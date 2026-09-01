Bossard Aktie

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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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Hochrechnung 01.09.2026 10:03:56

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bossard-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bossard-Anteile bei 172,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 58,072 Bossard-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 236,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 704,99 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,05 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bossard bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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