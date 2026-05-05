SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bossard-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 102,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,976 Bossard-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,10 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 04.05.2026 auf 160,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 156,10 CHF, was einer positiven Performance von 56,10 Prozent entspricht.

Bossard war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at