SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bossard gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Bossard-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,042 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 541,59 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 01.06.2026 auf 170,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 54,16 Prozent gleich.

Bossard wurde am Markt mit 1,32 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at