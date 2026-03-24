Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investment
|
24.03.2026 10:03:41
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 223,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,447 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.03.2026 62,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 37,27 Prozent.
Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AG
|
24.03.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Geschäftsabschluss 2025 (EQS Group)
|
05.03.26
|Results for 2025 (EQS Group)
|
03.03.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)