SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bossard-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 223,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,447 Bossard-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.03.2026 62,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 37,27 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at