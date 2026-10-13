Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Lukrative Bossard-Anlage?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bossard-Aktie an diesem Tag 335,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,806 Bossard-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 253,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 540,98 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 24,59 Prozent gleich.
Bossard erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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