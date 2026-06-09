SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bossard-Aktien gewesen.

Am 06.06.2025 wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Bossard-Anteile an diesem Tag bei 195,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bossard-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,073 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 937,69 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 08.06.2026 auf 175,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,62 Prozent.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at