Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Anlage unter der Lupe
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet
Am 20.01.2025 wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 194,60 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,514 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,96 CHF wert. Damit wäre die Investition 20,04 Prozent weniger wert.
Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AG
|
10:04
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Sales fourth quarter and financial year 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|Umsatz 4. Quartal und Gesamtjahr 2025 (EQS Group)
|
13.01.26
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bossard von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bossard AG
|166,00
|-0,84%