Bossard-Anlage unter der Lupe 20.01.2026 10:04:06

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Bossard-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.01.2025 wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 194,60 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 0,514 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.01.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,96 CHF wert. Damit wäre die Investition 20,04 Prozent weniger wert.

Alle Bossard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

