Bossard Aktie

Bossard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bossard-Investition im Blick 17.02.2026 10:11:40

SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 213,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,684 Bossard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781,26 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 16.02.2026 auf 166,80 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 21,87 Prozent gleich.

Insgesamt war Bossard zuletzt 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bossard AG

mehr Nachrichten