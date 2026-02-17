Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Bossard-Investition im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Bossard-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bossard-Papier an diesem Tag bei 213,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,684 Bossard-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781,26 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 16.02.2026 auf 166,80 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 21,87 Prozent gleich.
Insgesamt war Bossard zuletzt 1,31 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
