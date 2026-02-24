SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bucher Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.02.2016 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 214,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,467 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 383,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,89 Prozent angezogen.

Bucher Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,91 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at