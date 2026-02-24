Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.02.2016 wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 214,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,467 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 383,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,89 Prozent angezogen.
Bucher Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,91 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!