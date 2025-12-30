Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

Frühes Investment 30.12.2025 10:03:41

SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie Investoren gebracht.

Die Bucher Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bucher Industries-Anteile an diesem Tag 226,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,189 Bucher Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 368,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 261,60 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,62 Prozent.

Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


