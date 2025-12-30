Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Frühes Investment
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Die Bucher Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bucher Industries-Anteile an diesem Tag 226,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,189 Bucher Industries-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 368,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 261,60 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,62 Prozent.
Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AGmehr Nachrichten
Analysen zu Bucher Industries AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|392,50
|-0,63%