Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Lohnender Bucher Industries-Einstieg?
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 244,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 40,900 Bucher Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 394,68 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 05.10.2026 auf 327,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,95 Prozent erhöht.
Der Bucher Industries-Wert an der Börse wurde auf 3,12 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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