SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bucher Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Bucher Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bucher Industries-Anteile betrug an diesem Tag 333,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,030 Bucher Industries-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.01.2026 11 036,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 367,50 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 036,04 CHF entspricht einer Performance von +10,36 Prozent.

Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 3,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at