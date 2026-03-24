SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 229,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,367 Bucher Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 342,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 493,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,34 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at