SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bucher Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Bucher Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers betrug an diesem Tag 404,00 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,248 Bucher Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,51 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 12.01.2026 auf 349,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,49 Prozent.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at