Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Lohnendes Bucher Industries-Investment?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bucher Industries-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 355,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bucher Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,137 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 750,70 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 24.08.2026 auf 311,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 12,49 Prozent gleich.
Bucher Industries wurde am Markt mit 2,89 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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