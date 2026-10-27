Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Performance unter der Lupe
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27.10.2026 10:03:29
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bucher Industries-Anteile bei 464,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,515 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 334,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 185,89 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 28,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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