Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Frühe Investition
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bucher Industries von vor einem Jahr gekostet
Am 26.05.2025 wurde das Bucher Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bucher Industries-Anteile betrug an diesem Tag 395,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,528 Anteilen. Die gehaltenen Bucher Industries-Papiere wären am 22.05.2026 792,67 CHF wert, da der Schlussstand 313,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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