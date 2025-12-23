SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Bucher Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 401,80 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,489 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 369,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,04 Prozent vermindert.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at