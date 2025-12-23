Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Profitable Bucher Industries-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 401,80 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,489 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 369,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,04 Prozent vermindert.
Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AGmehr Nachrichten
Analysen zu Bucher Industries AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|393,00
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.