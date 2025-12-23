Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

Profitable Bucher Industries-Anlage? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Bucher Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bucher Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 401,80 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,489 Bucher Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 369,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,04 Prozent vermindert.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

