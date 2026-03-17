SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Bucher Industries-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 478,60 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hat, hat nun 0,209 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,86 CHF, da sich der Wert einer Bucher Industries-Aktie am 16.03.2026 auf 353,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,14 Prozent gesunken.

Bucher Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,51 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at