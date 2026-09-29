SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Bucher Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 439,80 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,274 Bucher Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 325,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 740,11 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 25,99 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Bucher Industries betrug jüngst 3,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at