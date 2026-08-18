SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bucher Industries-Investment gewesen.

Am 18.08.2025 wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bucher Industries-Papier bei 390,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,561 Anteilen. Die gehaltenen Bucher Industries-Papiere wären am 17.08.2026 773,37 CHF wert, da der Schlussstand 302,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -22,66 Prozent.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 2,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at