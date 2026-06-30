Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

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Bucher Industries-Anlage im Blick 30.06.2026 10:03:52

SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bucher Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Bucher Industries-Anteile an diesem Tag 395,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 0,253 Bucher Industries-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (319,00 CHF), wäre die Investition nun 80,76 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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