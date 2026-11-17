Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Bucher Industries-Investmentbeispiel
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bucher Industries-Papier an diesem Tag bei 353,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 28,329 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (331,00 CHF), wäre die Investition nun 9 376,77 CHF wert. Mit einer Performance von -6,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
Analysen zu Bucher Industries AG
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|357,40
|0,28%