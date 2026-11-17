Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bucher Industries-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bucher Industries-Papier an diesem Tag bei 353,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 28,329 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (331,00 CHF), wäre die Investition nun 9 376,77 CHF wert. Mit einer Performance von -6,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at