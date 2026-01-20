SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Bucher Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 427,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,341 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 820,46 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Papiers am 19.01.2026 auf 350,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17,95 Prozent vermindert.

Bucher Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at