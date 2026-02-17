Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Bucher Industries-Investment im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 428,80 CHF. Bei einem Bucher Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,321 Bucher Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2026 9 001,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 386,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 9,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bucher Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!