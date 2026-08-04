Bucher Industries Aktie

Bucher Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Bucher Industries-Investition? 04.08.2026 10:03:42

SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Bucher Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 495,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 20,202 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 308,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 222,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,78 Prozent.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bucher Industries AG

mehr Nachrichten