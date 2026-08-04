SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 495,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 20,202 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 308,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 222,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,78 Prozent.

Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at