Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Rentable Bucher Industries-Investition?
|
04.08.2026 10:03:42
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bucher Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 495,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 20,202 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 308,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 222,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,78 Prozent.
Am Markt war Bucher Industries jüngst 3,00 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
|
10:03
|SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.07.26
|SPI aktuell: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.07.26
|Nachfrageerholung gehemmt durch politische Unsicherheiten (EQS Group)
|
30.07.26
|Recovery in demand hampered by political uncertainties (EQS Group)
|
28.07.26
|SPI-Titel Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bucher Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bucher Industries-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
14.07.26