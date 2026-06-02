SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bucher Industries von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bucher Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bucher Industries-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 392,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investierten, hätten nun 25,497 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 311,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 942,38 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 20,58 Prozent.

Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at