Bucher Industries Aktie
WKN: A0EAHZ / ISIN: CH0002432174
|Profitable Bucher Industries-Investition?
|
15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bucher Industries-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie betrug an diesem Tag 390,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,608 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bucher Industries-Anteile wären am 14.09.2026 8 117,80 CHF wert, da der Schlussstand 317,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,82 Prozent.
Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 3,08 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bucher Industries AG
Analysen zu Bucher Industries AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bucher Industries AG
|334,00
|-0,77%