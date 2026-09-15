SPI-Papier Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Bucher Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bucher Industries-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie betrug an diesem Tag 390,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,608 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Bucher Industries-Anteile wären am 14.09.2026 8 117,80 CHF wert, da der Schlussstand 317,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,82 Prozent.

Insgesamt war Bucher Industries zuletzt 3,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at