SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers betrug an diesem Tag 306,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,327 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Papiere wären am 03.02.2026 176,00 CHF wert, da der Schlussstand 539,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at