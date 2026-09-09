Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Lukratives Burckhardt Compression-Investment?
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burckhardt Compression-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 346,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,890 Burckhardt Compression-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 511,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 476,88 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,69 Prozent.
Burckhardt Compression wurde am Markt mit 1,69 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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