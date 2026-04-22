SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 336,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,718 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 530,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 750,37 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 57,50 Prozent.

Alle Burckhardt Compression-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at