Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Burckhardt Compression-Anlage im Blick
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht
Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 336,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,718 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 530,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 750,37 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 57,50 Prozent.
Alle Burckhardt Compression-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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