Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Burckhardt Compression-Anlage im Blick 22.04.2026 10:03:49

SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Burckhardt Compression-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 336,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,718 Burckhardt Compression-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 530,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 750,37 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 57,50 Prozent.

Alle Burckhardt Compression-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burckhardt Compression AG

mehr Nachrichten