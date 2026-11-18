So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Burckhardt Compression-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 511,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Burckhardt Compression-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,569 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 523,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 234,83 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,35 Prozent.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich jüngst auf 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at