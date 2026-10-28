Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Lohnende Burckhardt Compression-Anlage?
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 441,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investierten, hätten nun 22,650 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 10 792,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 476,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,93 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich jüngst auf 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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