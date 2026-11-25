Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Burckhardt Compression-Investition
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 490,50 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,204 Burckhardt Compression-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 513,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 104,59 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,59 Prozent zugenommen.
Burckhardt Compression war somit zuletzt am Markt 1,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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