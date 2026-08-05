Burckhardt Compression Aktie
WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027
|Hochrechnung
|
05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Burckhardt Compression-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 507,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,724 Burckhardt Compression-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 704,14 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 04.08.2026 auf 492,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,96 Prozent.
Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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