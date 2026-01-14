Burckhardt Compression Aktie
14.01.2026 10:03:57
SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burckhardt Compression-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Burckhardt Compression-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 648,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,154 Burckhardt Compression-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (542,00 CHF), wäre das Investment nun 83,64 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 16,36 Prozent.
Burckhardt Compression wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
