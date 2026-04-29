SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burckhardt Compression-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 341,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burckhardt Compression-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,293 Burckhardt Compression-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 152,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 520,00 CHF belief. Mit einer Performance von +52,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at