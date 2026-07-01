SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Burckhardt Compression-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Burckhardt Compression-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Burckhardt Compression-Anteile betrug an diesem Tag 655,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,153 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 473,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,79 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Burckhardt Compression belief sich zuletzt auf 1,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at