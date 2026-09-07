Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Profitable Burkhalter-Anlage? 07.09.2026 10:04:00

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: Hätte sich ein Burkhalter-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Investoren, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Burkhalter-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Burkhalter-Papier bei 131,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investierten, hätten nun 7,622 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 996,95 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 0,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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