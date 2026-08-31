Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Profitabler Burkhalter-Einstieg? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: Hätte sich eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren rentiert?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.

Am 31.08.2016 wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Burkhalter-Papier an diesem Tag 131,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 0,760 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,92 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 99,92 CHF, was einer negativen Performance von 0,08 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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