SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Burkhalter-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Burkhalter-Papier an diesem Tag 69,00 CHF wert. Bei einem Burkhalter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,493 Burkhalter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2026 2 139,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147,60 CHF belief. Mit einer Performance von +113,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at