WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

Profitable Burkhalter-Investition? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 102,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,371 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 819,86 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 13.02.2026 auf 152,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 48,20 Prozent.

Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Burkhalter Holding AG 168,20 0,84% Burkhalter Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

