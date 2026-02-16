SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 102,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,371 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 819,86 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 13.02.2026 auf 152,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 48,20 Prozent.

Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at