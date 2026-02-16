Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Profitable Burkhalter-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 102,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 97,371 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 819,86 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 13.02.2026 auf 152,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 48,20 Prozent.
Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
10:03
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Burkhalter Group acquires Elektro Gasser AG in Lalden (VS) (EQS Group)
|
29.01.26
|Burkhalter Gruppe akquiriert Elektro Gasser AG in Lalden (VS) (EQS Group)
|
28.01.26
|Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR) (EQS Group)
|
28.01.26
|Burkhalter Group acquires Enplan AG in Herisau (AR) (EQS Group)
|
26.01.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Burkhalter Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burkhalter Holding AG
|168,20
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.