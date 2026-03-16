SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burkhalter-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 120,30 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,831 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Burkhalter-Aktie auf 162,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,83 Prozent erhöht.

Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at