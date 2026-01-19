SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Burkhalter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 102,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 9,775 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 360,70 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 16.01.2026 auf 139,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,07 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at