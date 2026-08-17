Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Performance im Blick 17.08.2026 10:04:12

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Burkhalter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burkhalter-Papier bei 90,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 11,038 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 487,86 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 14.08.2026 auf 134,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,79 Prozent angezogen.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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