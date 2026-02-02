SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Burkhalter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 1,176 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 140,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,18 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +65,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at