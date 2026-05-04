SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.

Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,699 Burkhalter-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 185,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 536,99 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 153,70 Prozent.

Am Markt war Burkhalter jüngst 1,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at