SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Burkhalter-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Burkhalter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 88,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 1,126 Burkhalter-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.10.2025 160,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 160,81 CHF, was einer positiven Performance von 60,81 Prozent entspricht.

Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at